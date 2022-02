Quella buca pericolosa in via Prenestina è ancora lì

Stefano Federico, il titolare della omonima Farmacia in via Prenestina 692 ci segnala che “Nonostante l’articolo su Abitare A, le innumerevoli segnalazioni al Comune di Roma nulla è cambiato per quanto riguarda la riparazione della buca davanti al suo esercizio e non ci sono state risposte”

Purtroppo nei giorni scorsi diverse persone sono inciampate, e questa mattina anche mia madre, la dottoressa Albanese è caduta. Per fortuna non si è fatto nulla. Mi dispiace dirlo, ma con la nuova amministrazione nulla è cambiato”,

Eppure la via Prenestina, non è una strada secondaria e nascosta ed è molto trafficata. Figuriamoci le altre strade!