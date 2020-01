Quelli del laghetto

A. C. - 20 Gennaio 2020

Il 19 gennaio 2020, in una domenica fredda e silenziosa a causa del blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 del Patrizia Catini e Gemma Quarticelli hanno radunato un gruppo di persone davanti al laghetto di via Tovaglieri a Tor Tre Teste per discutere di alcuni temi riguardanti il quartiere.

È intervenuto, tra gli altri Giuseppe Marino dell’associazione Vivereco /Amici del Parco ricordando la triennale esperienza sul territorio, invitando i partecipanti alla prossima pulizia mensile del parco alle ore 10 di domenica 26 gennaio (appuntamento in via Viscogliosi, davanti al Giardino dei Demar).

Sono intervenuti anche Luigi Pucci e Angelo Cinat, rispettivamente presidente e vicepresidente, raccogliendo le lamentele dei partecipanti e esortandoli a partecipare alle attività del comitato.

I partecipanti hanno deciso di tenersi in contatto con una mail per le comunicazioni informatiche: quellidellaghetto@gmail.com per le segnalazioni di disservizi del quartiere da sottoporre al presidente del V Municipio.

A. C.