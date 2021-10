Questa la probabile composizione del nuovo Consiglio comunale

Con la vittoria dell’ex Ministro delle Finanze ed eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri, questa con ogni probabilità sarò la composizione dell’Assemblea capitolina.

Il PD avrà 18 consiglieri (ma potrebbe scattare il diciannovesimo seggio in sede di ricalcolo con il metodo D’Hondt). Questi dovrebbero essere i consiglieri dem: Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia, Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Yuri Trombetti, Giulia Tempesta, Erica Battaglia, Carla Fermariello , Claudia Pappatà, Giovanni Zannola, Nella Converti, Lorenzo Marinone, Mariano Angelucci, Riccardo Corbucci, Antonio Stampete, Giammarco Palmieri, Valeria Baglio e Daniele Parrucci. 5 saranno i consiglieri della Lista Civica (Giorgio Trabucco, Carmine Barbati, Monica Lucarelli, Elisabetta Lancellotti e Tommaso Amodeo), 2 quelli di Sinistra Civica Ecologista (Giovanni Caudo e Claudia Pratelli), 2 I consiglieri di Roma Futura (Alessandro Luparelli e Michela Ciccull), 1 di Demos (Paolo Ciani) e 1 di Europa Verde (Nando Bonessio).

Con Carlo Calenda si siederanno in aula: Valerio Casini, Francesca Leoncini, Dario Nanni, Flavia De Gregorio, e Francesco Carpano.

La minoranza sarà composta, per il centro destra da Enrico Michetti innanzitutto, poi Rachele Mussolini, Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni per Fratelli d’Italia. La Lega sarò rappresentata da Simonetta Matone per il secondo seggio uno tra Santori e Bordoni e Marco Di Stefano sarebbe l’unico consigliere eletto per Forza Italia.

Con l’ex sindaca Virginia Raggi siederanno in Campidoglio Linda Meleo, Paolo Ferrara per il M5S, e Antonio De Santis per la lista civica.