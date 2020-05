Questi i punti controversi della riapertura della Fase 2

Sono numerosi i punti controversi della riapertura della FASE 2 per le attività commerciali e le imprese a Roma. E sabato 23 maggio alle ore 10 le Associazioni e Reti d’Impresa, rappresentanti 5000 attività produttive, saranno in Campidoglio per richiedere chiarimenti al Governo e al Comune di Roma.

Queste le loro richieste

1) Migliorare l’organizzazione delle aperture, fissate in diverse fasce orarie, prediligendo i piccoli negozi di vicinato con aperture anticipate rispetto ai centri commerciali.

2) Chiarire come mai il permesso per l’occupazione del suolo pubblico dovrebbe terminare il 31 ottobre invece di durare 18 mesi per usufruire del ritorno degli stranieri.

3) Richiesta l’apertura dei varchi ZTL A1 del centro storico almeno fino a dicembre 2020.

4) Richiesta di altri chiarimenti riguardo ai contributi a fondo perduto per i canoni di locazione per i mesi di lockdown.

5) Cancellazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) e rimborso per la (Cosap) pagata per tutto l’anno 2020.

6) Omogenizzare le disposizioni per l’ampliamento spazi esterni rimuovendo la differenziazione centro periferia e limitando la possibilità ai settori: somministrazione, librerie, centri sportivi.

7) Permessi OSP anche sulle zone tariffate con esclusione della grande viabilità.

8) Chiarimenti nelle linee guida per il funzionamento degli impianti di aerazione ed installazione depuratori d’aria e aria condizionata.

9) Chiarimenti sull’abolizione TARI e imposte AMA per i mesi di chiusura imposti dall’emergenza Covid.

10) Chiarimenti aree con valenza turistica: adeguamento del codice ATECO.