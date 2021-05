Quod demostrandum erat*

“Il Pd frena sull’alleanza col M5S”

E Salvini replica “Questo Governo non può fare le Riforme. Sì a Draghi al Quirinale”.

Lo temevo. Ma oggi ne sono certo.

Non solo non hanno letto il Recovery Plan ed il.suo Regolamento, non solo non hanno minimamente colto le novità etico-politiche che la pandemia ha inspirato nelle menti degli statisti, pochi ma presenti, in Europa, non solo continuano a fare il loro mestiere di sempre, faccio i c..avoli miei e chi se ne frega, non solo non sanno partorire dai loro pochissimi neuroni incartapecoriti qualsiasi progetto politico necessario agli Italiani (LE RIFORME SUBITO, lo richiedono le nostre tragedie e l’UE!), ma ci vogliono nel baratro, mentre le mafie (con tanti di loro) continuano a comandare e a saccheggiare le nostre vite!

Q.D.E.*

Ho scoperto un luogo dove posso studiare e meditare con chi mi e’ caro. E pregare per i miei nipoti e per la Speranza.

Io continuo a pensare all’escatologia, ai nostri destini ultimi, dove loro non possono arrivare…con la loro stupidità miope.

* Abbreviazione delle parole latine Quod Demonstrandum Erat «ciò che era da dimostrare»: si usa porre al termine della dimostrazione di un teorema di matematica, cioè dopo aver provato la correttezza dell’enunciato del teorema stesso.