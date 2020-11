R. Mussolini (“Con Giorgia”)-F. Rocca (FDI): “Nomina Angeli ennesimo atto inutile”

«Non è assolutamente nostra intenzione mettere in discussione Federica Angeli, né come persona né come professionista. Tuttavia la sua nomina a delegata del Sindaco alle Periferie è una scelta inutile e insensata, che non darà alcun contributo reale alla nostra città, a maggior ragione perché arriva a una manciata di mesi dalla scadenza del mandato.

Anche quest’ennesima, vergognosa operazione di facciata, tuttavia, graverà non poco sulle tasche dei romani, vista la cifra scandalosa riconosciuta alla cronista per il contributo. È legittimo, da parte del primo cittadino, conferire deleghe e incarichi, ma una retribuzione di 90mila euro è uno schiaffo in faccia ai tanti che in questo periodo stringono la cinghia aspettando che arrivino i soldi della cassa integrazione. La Raggi smetta di prendersi gioco dei romani e utilizzi meglio i fondi a disposizione».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali FdI.