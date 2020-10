R. Mussolini (Lista Civica Con Giorgia: “Conte svegli Raggi. Raddoppiare subito servizio pubblico e aprire ZTL”

«Roma non può permettersi un’ulteriore stretta, ne va della sopravvivenza delle ultime attività economiche rimaste in piedi.

Conte chieda alla Raggi di raddoppiare i bus e di velocizzare al massimo i passaggi della metropolitana. Si mettano, poi, anche i controllori sui mezzi per evitare i veri assembramenti e si riapra immediatamente la ZTL. È emergenza o no? Cosa ha fatto il governo romano in otto mesi per prepararsi a questa nuova fase?

Conte svegli la Raggi invece di pensare a chiudere tutto».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.