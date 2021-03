Raccolta dell’olio alimentare usato in cucina, presso i mercati rionali

Sono già attivi, presso i mercati rionali di via di San Romano 14 e via F. Meda s.n.c. (di fronte al parco Campagna ex Meda), i bidoni per la raccolta degli oli alimentari usati (v. 2 foto).

È previsto un terzo punto di raccolta, in via di Pietralata 503, ma non abbiamo potuto verificare, personalmente, se è già presente anche lì.

Anche noi, dietro suggerimento di alcuni cittadini, avevamo chiesto all’AMA, nei mesi scorsi, di attivare questo servizio ed ora siamo felici che sia stato fatto.

Nella locandina allegata, inviataci dalla Presidenza del Municipio IV, trovate tutte le notizie utili su come raccoglierlo, quali oli si possono raccogliere, dove portarlo, cosa accade all’olio raccolto e perché viene raccolto.

SMALTIMENTO OLI ESAUSTI-LOCANDINA

Ci raccomandiamo vivamente di utilizzare questo servizio affinché un rifiuto che è molto dannoso per l’ambiente possa diventare una preziosa risorsa per la mobilità sostenibile.

Di ciò ringraziamo il Comune di Roma – il Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti – e l’AMA.

Ora dipende solo da noi e dal nostro senso civico facendo la nostra parte, utilizzando tale servizio.

Pericle E. Bellofatto, Presidente del Comitato di quartiere Beltramelli