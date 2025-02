Raccolta imballaggi, ok al protocollo tra Ama e CONAI

La Giunta Capitolina ha approvato il protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e AMA S.p.A. per il rilancio della raccolta differenziata degli imballaggi sul territorio di Roma Capitale.

Il protocollo si muove nel solco tracciato dalla normativa europea e nazionale più recente in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e salvaguardia delle risorse naturali. Il contesto di riferimento è l’Accordo Quadro ANCI / CONAI 2020-2024 per la gestione dei rifiuti da imballaggio conferiti ai soggetti pubblici, che rappresenta lo strumento attraverso il quale il sistema dei Consorzi di filiera garantisce ai Comuni italiani la copertura dei costi sostenuti per fare la raccolta differenziate dei rifiuti da imballaggi.

Il CONAI, nell’ambito del citato Accordo Quadro sottoscritto con ANCI, ha realizzato una serie di progetti territoriali per incrementare la raccolta differenziata di qualità degli imballaggi finalizzata al riciclo, che sono contenuti nel “Piano per il rilancio della raccolta differenziata nei Comuni capoluogo delle citta metropolitane del Centro-Sud”, che comprende anche la formazione degli amministratori, la sensibilizzazione dei cittadini e il monitoraggio dei flussi dei rifiuti raccolti per essere avviati a riciclo.

L’accordo di collaborazione approvato fissa i termini generali degli impegni assunti dalle parti, primo fra tutti la declinazione del citato “Piano di rilancio” sul territorio di Roma, attraverso la predisposizione di un piano di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria per l’ottimizzazione del servizio di raccolta degli imballaggi, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei Consorzi di filiera per il ritiro e l’avvio a riciclo e valorizzazione dei rifiuti raccolti e per la progettazione di specifiche campagne di comunicazione.

“Attraverso la collaborazione con CONAI vogliamo fare un passo ulteriore per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti dalla legge e dal nostro Piano dei Rifiuti in particolare, che fissa il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2030” commenta l’Assessora Sabrina Alfonsi.

“Un’attenzione particolare la rivolgiamo ai rifiuti da imballaggio, che il nostro Paese produce per circa 14 milioni di tonnellate l’anno, un dato in crescita negli ultimi dieci anni. Anche se il 75% di questo tipo di rifiuto viene riciclato, è importante agire per incentivare un cambio di mentalità collettivo che porti innanzitutto alla riduzione di questo genere di rifiuto, oltre che ad un miglioramento della quantità e della qualità della raccolta. Questi sono i due principali obiettivi di questo protocollo con CONAI, che noi vogliamo sostenere attraverso campagne di comunicazione mirate e con la sperimentazione di accordi con la grande distribuzione, che avvieremo a breve” conclude l’Assessora Alfonsi.

