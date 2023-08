Raccolta rifiuti, presentato il piano dei prossimi mesi

Dati, interventi e strategie per i prossimi mesi per rimettere in carreggiata Ama e ritornare alla normalità sul fronte della raccolta dei rifiuti.

A tre settimane dall’insediamento del nuovo Direttore Generale Ama, Alessandro Filippi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha voluto fare il punto della situazione con i vertici aziendali. Nello stabilimento di Tor Pagnotta, con il Presidente Ama Daniele Pace e alla presenza dell’Assessora al Ciclo dei Rifiuti Alfonsi, Filippi ha illustrato la situazione dell’azienda allo stato attuale e gli interventi programmati.

Prevenzione, tre piani specifici, potenziamento della flotta, reingegnerizzazione dei servizi di spazzamento e raccolta e transizione al digitale sono i punti su cui si focalizza la strategia aziendale.

La situazione di criticità nella raccolta dei rifiuti, verificatasi nel periodo giugno-luglio, è principalmente riconducibile alla mancata disponibilità dei mezzi che ha determinato la non effettuazione dei giri di raccolta, con mancata fruibilità dei contenitori e incremento dell’abbandono dei rifiuti; con la necessità di distogliere personale operativo per la rimozione a danno dei servizi di porta a porta e spazzamento con peggioramento della qualità erogata.

“È stata avviata una strategia per avere il prima possibile più mezzi disponibili – ha sottolineato il Sindaco Gualtieri – incrementando questo percorso di miglioramento. Abbiamo previsto l’inserimento di 113 nuovi mezzi Ama entro settembre, 194 entro l’anno e per l’avvio del Giubileo prevediamo l’inserimento di 400 nuove vetture“.

Per il periodo autunnale il servizio di pulizia della città gestito da Ama, ha spiegato ancora Gualtieri “prevede tre grandi piani specifici: un piano scuole per consentire il decoro alla riapertura e interesserà circa mille plessi. Il piano foglie per arrivare preparati all’autunno, interesserà 750 chilometri di strade. Il piano consolari che riguarda il lavaggio con acqua e spazzamento di tutta la viabilità primaria, tra i mezzi da recuperare tra l’altro c’erano anche le autobotti“.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato di aver chiesto al Prefetto di rafforzare l’impegno delle forze di polizia per controllare e contrastare gli sversamenti irregolari e illeciti di rifiuti. Obiettivo: contrastare fenomeni che sono di diversa natura, dalla scarsa attenzione agli illeciti veri e propri di chi parte dalla provincia e scarica rifiuti sulle strade provinciali dei Municipi romani. Attenzionati, in tal senso, i Municipi VI e VII ma anche strade come l’Aurelia e la Laurentina.

“L’azienda ha bisogno di una transizione digitale; – ha sottolineato il Direttore Generale Ama Filippi – Un’azienda non misurabile è esposta alla costante critica e per essere misurabile bisogna usare le attività digitali. C’è attenzione sia a tematiche di operation waste, per monitorare la raccolta, ma anche gli impianti, poiché è fondamentale risolvere i problemi di logistica; allo stesso modo va attenzionato il tema dei rapporti con i cittadini che passa anche attraverso le innovazioni digitali“.

Attività programmate da settembre

In linea con gli obiettivi della transizione ecologica ed al fine di scongiurare gli effetti di imprevedibili calamità atmosferiche, AMA ha programmato per il mese di settembre attività dedicate di spazzamento e lavaggio strade al fine di:

*ridurre la concentrazione di polveri sottili,

*prevenire fenomeni di allagamento dovuti alla ostruzione di caditoie,

* prestare attenzione all’avvio delle attività didattiche con piano dedicato.

Il piano d’azione si caratterizza per una forte focalizzazione delle attività di pulizia e spazzamento sugli elementi chiave per il decoro cittadino: bordi stradali, marciapiedi, punti strategici territoriali, vie ad elevata frequentazione/scorrimento, postazioni di raccolta.

L’attuazione di detto piano avverrà per effetto della maggiore disponibilità di mezzi, alla luce della due diligence avviata nella seconda metà del mese di luglio, che ha permesso il rientro in servizio di mezzi fermi per manutenzione presso officine esterne unitamente alla finalizzazione dell’iter di acquisto/noleggio di nuovi mezzi.

Piano Scuole

Il piano scuole AMA prevede attività potenziate di pulizia finalizzate a conseguire un livello di decoro adeguato in prossimità dei plessi scolastici, in previsione dell’avvio dell’attività didattica di settembre. Complessivamente il piano interessa circa 950 plessi scolastici distribuiti sull’intero territorio del Comune di Roma, per i quali sono previste le seguenti attività :

*potenziamento dello spazzamento delle strade dove è presente l’accesso del plesso scolastico;

* presidio dello stato di decoro delle postazioni di cassonetti, unitamente ad attività di lavaggio e sanificazione delle postazioni di cassonetti presenti nelle immediate vicinanze degli accessi, in prossimità della data di avvio dell’attività didattica;

* verifica della fruibilità ed adeguatezza contenitori porta a porta in dotazione alle scuole, in previsione della riapertura.

Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti in sinergia con i Municipi in particolare per le attività di diserbo.

Avvio piano: 21 agosto 2023

Durata piano: 3,5 settimane

Durante la prima settimana gli interventi riguarderanno prioritariamente gli asili nido, la cui apertura è prevista per i primi giorni di settembre.

Piano Foglie

Il piano prevede frequenze di passaggio specifiche per singola via. Al fine di erogare un servizio ottimale, ogni via è stata classificata considerando le essenze arboree presenti sulla stessa e sulla base di tale classificazione sono state stabilite le frequenze di servizio. Nel mese di settembre sono programmati interventi che abbracciano quasi 750 km di strade, fino ad arrivare ad una percorrenza complessiva di quasi 20.000 km l’anno.

Piano Consolari

Il piano di pulizia degli assi consolari ha come obiettivo quello di potenziare il servizio di spazzamento delle principali direttrici della Città con particolare riferimento alle Vie Consolari principali (Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina, Appia) e secondarie.

La struttura del piano prevede una nuova modalità di approccio alle attività di pulizia, spazzamento e lavaggio intensivo con l’impiego di squadre multi-operatore, supportati da diverse tipologie di veicoli, che intervengo con periodicità prestabilita e, laddove necessario, con il supporto della Polizia di Roma Capitale e dei Municipi per le attività di diserbo.

Le vie oggetto del piano consolari costituiscono circa 400 km di «fronte di spazzamento». Inoltre, sono state individuate tratte stradali oggetto di lavaggi intensivi per una lunghezza complessiva di intervento di 300 km lineari, suddivisi in 30 itinerari della lunghezza media superiore ai 10 chilometri di percorrenza.

Composizione squadre tipo:

*10 operatori

*2 spazzatrici

*1 lavastrade/innaffiatrice

*2 veicoli a vasca

Il piano prevede l’impiego medio di 40 operatori/giorno.

Reingegnerizzazione dei servizi di spazzamento e raccolta

Il progetto di reingegnerizzazione dei servizi di pulizia e spazzamento – implementabile a partire dal gennaio 2024 – si basa su una “rifocalizzazione” delle risorse AMA già impegnate nell’erogazione dei servizi di pulizia e spazzamento e su una razionalizzazione di attività e servizi

Servizi di pulizia e spazzamento

Rifocalizzazione del personale AMA dedicato ai servizi di pulizia e spazzamento sulle attività di core business più critiche per il raggiungimento di elevati standard qualitativi;

Servizi di raccolta

Miglioramento produttività e qualità del servizio porta a porta e del servizio stradale con garanzia di continuità e incremento frequenze di raccolta delle frazioni differenziate

Cassonetti

Piano di sostituzione e posizionamento cassonetti e cestini con focalizzazione sulla gestione degli assets in logica industriale per le attività di posizionamento e manutenzione.

Transizione digitale: per un’azienda “misurabile”

Sistemi informativi

Aggiornamento e implementazione di nuovi sistemi informativi utilizzati nelle Business Unit dell’azienda (SAP4HANA, Ge.Pe, WFM officine, app per cittadino, etc).

Infrastrutture

Realizzazione di una Control Room dedicata all’analisi e alla condivisione dei dati per facilitare le decisioni di business, le azioni operative e gli interventi in real time.

Sistemi da campo

Introduzione di sistemi di monitoraggio e ottimizzazione percorsi, monitoraggio manto stradale, analisi banche dati utenze, sistemi di controllo dei conferimenti in ottica tariffazione puntuale.

Sistemi IoT -Attrezzature

Installazione di sensoristica evoluta a bordo di mezzi e cassonetti dedicata all’acquisizione dei dati da elaborare con i nuovi sistemi informativi e condividere con le Business Unit.

Cinque ambiti di intervento

*Cross e Corporate – Interventi volti al miglioramento dei sistemi che riguardano tutta l’azienda;

*Ta.Ri e cittadini – Interventi che agiscono sui sistemi TA.RI. e sulle modalità di rapporto con la cittadinanza;

*Operations Officine – Interventi per l’efficientamento dei processi legati alle officine e alle flotte operative aziendali;

*Operations Waste – Interventi per l’efficientamento dei processi legati alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;

*Patrimonio e Impianti – Interventi legati ai processi di manutenzione e conduzione degli impianti e delle sedi aziendali.

I dettagli del piano nelle slide illustrate dal Direttore Generale.