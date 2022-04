Race for the Cure, dal 5 all’8 maggio al Circo Massimo di Roma

Torna al Circo Massimo di Roma dal 5 all’8 maggio il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’Associazione non profit Komen Italia. Il grande record da battere quest’anno è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid–19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute.

Per questo grande evento il 22 aprile presso il Salone d’Onore del CONI si è svolta una affollata Conferenza Stampa, presentata dal giornalista RAI Maurizio Mannoni.

All’evento sono intervenuti: Giovanni Malagò Presidente del CONI, – Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale – Marco Elefanti Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, – Rossana Banfi madrina delle Donne in Rosa della Race for the Cure – Maria Grazie Cucinotta “con un filmato” testimonial Komen Italia e Madrina della Race for the Cure – Enrica Onorati Assessore alle Pari Opportunità Regione Lazio – Alessandro Onorato Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – Marina Giuseppone Direttore Generale Organizzazione Ministero della Cultura – Brigadier Generale Carlo Catalano Direttore del Policlinico Celio – Dott. Proff. Riccardo Masetti Presidente Komen Italiana.

Gli interventi delle personalità hanno evidenziato il ritorno alla normalità della Race for the Cure, dopo il lockdown. La manifestazione organizzata da Komen Italia, per la lotta ai tumori al seno, il vasto programma si svolge al Circo Massimo dal 5 all’8 maggio, quattro giorni di salute, port e solidarietà con tante novità e iniziative speciali.

Niente traina oggi mediaticamente più dello sport – ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò – e siccome qui occorre comunicare, raccontare, spiegare, promuovere, siamo felici che il mondo dello sport dia un contributo a sensibilizzare e soprattutto a prevenire, che è la sfida di questo evento. Sono felici di essere i testimoni e i portabandiera di questo messaggio.

La corsa sono convinto tornerà ai grandissimi numeri pre-covid, siamo orgogliosi che si tenga a Roma che è in prima fila nella lotta ai tumori – ha detto il Sindaco capitolino, Roberto Gualtieri.

Anche il Comune di Roma avrà la sua squadra – ha commentato Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport – ci sembrava giusto dare il buon esempio.

La Race for the Cure si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Regione Lazio, Roma Capitale, C.O.N.I., Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Cuochi e Responsabilità Sociale Rai.

Anche quest’anno, grazie al sostegno delle madrine della manifestazione – le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi – di tanti “Capitani Famosi”, di aziende partner e di centinaia di volontari, la Race raccoglierà fondi per l’azione di contrasto ai tumori del seno.

Domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa: la gara competitiva si sviluppa su un percorso di 5km, così come la non competitiva, mentre la passeggiata sul percorso di 5km o, a scelta, su quello da 2km.

La XXII Edizione della Race di Roma è seguita da altre Race in altre 6 città Italiane: Bari (13-15 maggio) Napoli ( 20-22 maggio) Bologna (16 – 18 maggio) Brescia 23-25 settembre) Matera ( 30 settembre – 2 ottobre) e Pescara 7-9 ottobre)

INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI PER TUTTI GLI ISCRITTI

La cultura è una potente medicina per corpo e mente. Parte da questo presupposto il protocollo di intesa con il Ministero della Cultura che conferma anche quest’anno l’ingresso gratuito ai musei per gli iscritti alle edizioni della Race for the Cure. I partecipanti, mostrando la ricevuta di iscrizione o entrando con la maglia della Race for the Cure, potranno accedere gratuitamente ai principali musei, monumenti e parchi archeologici statali delle rispettive città. Gli elenchi dei musei aderenti, in costante aggiornamento, sono consultabili su www.komen.it.

Per partecipare e iscriversi alla Race attraverso il sito www.raceforthecure.it ladonazione minima è di 15 euro.