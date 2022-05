“Radici a metà. 30 anni di immigrazione romena in Italia” alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Lunedì 16 maggio 2022 alle ore 17 verrà presentato nella Biblioteca Vaccheria Nardi il libro Radici a metà. 30 anni di immigrazione romena in Italia, a cura di Antonio Ricci, Miruna Cajvaneanu e Benedetto Coccia, volume promosso dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma 2022.

Il libro Radici a metà. Trent’anni di immigrazione romena in Italia esce oltre dieci anni dopo Romania. Immigrazione e lavoro in Italia, Roma, 2008 e Romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza, Roma, 2010, pubblicazioni realizzate da IDOS per Caritas Italiana.

I romeni, che in Italia erano poco meno di 10.000 in occasione del Censimento del 1991, hanno sfiorato il milione e duecentomila presenze nel 2018 e sono oggi la prima collettività straniera, con 1.076.412 presenze, pari al 20,8% del totale degli stranieri.

Alla presenza, crescente e distribuita sul territorio, si associano numerosi indicatori del progressivo inserimento dei cittadini romeni in Italia, imperniati tutti su un solido radicamento a livello familiare.

Interrogata attraverso una websurvey, nonostante aver sofferto sporadici episodi di discriminazione, la parte maggioritaria della comunità si sente inclusa e pienamente accettata nella società italiana; il legame creatosi nel tempo ha reso l’Italia quasi una seconda patria, sentimento che è evidente soprattutto tra i giovani, per i quali è sostanzialmente impossibile definirsi interamente romeni o italiani. La complessità identitaria delle seconde generazioni, nutrendosi e aprendosi a due radici socio-culturali, rappresenta un valore aggiunto nella odierna società globalizzata, nella quale il loro futuro difficilmente si giocherà solo in un orizzonte ristretto tra Italia e Romania.

