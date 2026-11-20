Una nuova tornata di controlli a tappeto tra San Paolo, Laurentino 38 e Magliana ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur insieme al Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, nell’ambito delle strategie indicate dal prefetto Lamberto Giannini in Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I militari hanno identificato 437 persone (287 cittadini stranieri) e controllato 296 veicoli, elevando sanzioni stradali per 10.786,57 euro, con un bilancio finale di 4 arresti, 4 denunce a piede libero e 7 segnalazioni prefettizie per uso personale di droga.

Dal bilancino per la shaboo al mandato europeo fino all’anello falso in gioielleria: tutti i numeri del blitz

Ad essere arrestato in flagranza è stato un 37enne egiziano senza fissa dimora e con precedenti, beccato mentre cedeva 0,66 grammi di cocaina e 8,3 grammi di hashish per 80 euro e trovato con altri 5 grammi di hashish, mentre in via della Magliana sono finiti in manette un 37enne polacco e un 43enne del Bangladesh, residenti lì e con precedenti, trovati con 0,50 grammi di shaboo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 30 euro: tutti in attesa del rito direttissimo.

Un 47enne romeno senza fissa dimora e con precedenti, controllato in via Libano, è invece finito a Rebibbia perché colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per scontare un anno di reclusione per lesioni del 2021.

Sul fronte delle denunce, nei guai sono finiti un 24enne in via dell’Impruneta con due lame di taglierino, una 45enne fermata in una gioielleria in viale dell’Oceano Pacifico mentre provava a scambiare un anello d’oro con un falso, un 39enne che ha danneggiato un tornello alla stazione Roma-Ostia Lido in piazzale Ostiense e un 18enne trovato in piazza Brin alla guida di uno scooter Honda Sh 150 rubato (poi restituito al proprietario), mentre 7 persone — tra cui due 17enni — sono state segnalate ex articolo 75 per dosi di cocaina, hashish, marijuana e shaboo.

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