Raffica di incendi a Roma e provincia: bruciano sterpaglie, minacciato il centro abitato

Le alte temperature e il vento forte stanno mettendo a dura prova il territorio romano, con numerosi incendi che stanno interessando diverse zone della città e della provincia.

Gallicano nel Lazio è stata colpita da un vasto incendio di vegetazione che ha minacciato il centro abitato. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro moduli antincendio e mezzi aerei per circoscrivere le fiamme e proteggere le abitazioni.

Roma Nord non è stata risparmiata. Un incendio di sterpaglie e colture si è sviluppato in via di Santa Maria di Galeria, richiedendo l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco e di mezzi aerei.

Via Aurelia è stata interessata da un altro focolaio, che ha comportato la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 1. I volontari della protezione civile sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Autostrade interessate:

Anche le autostrade sono state colpite dagli incendi. Un rogo si è sviluppato sull’autostrada A1 Firenze-Roma, causando rallentamenti alla circolazione. Analoghi disagi si sono registrati sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo.

