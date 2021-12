Ragazzi autistici “cacciati“ dal casale e dagli orti nei quali lavorano

Ieri pomeriggio ho inviato l’articolo sul bimbo autistico dei Parioli, pubblicato su Abitare A Roma, al mio amico Tonino Santucci, segretario dell’Associazione SinergicaMente. Ci siamo scambiati dei pensieri e mi ha informato e inviato un comunicato stampa che riguarda la Cooperativa Agricola di Ragazzi Autistici Giuseppe Garibaldi e la decisione del Preside dell’Istituto Agrario omonimo di cacciarli dal casale e dagli orti nei quali lavorano.

Ho chiesto a Tonino Santucci se potevamo pubblicare illoro comunicato su Abitare A Roma e sono stato autorizzato a farlo. Eccolo qui di seguito:

In pericolo gli orti dei ragazzi autistici della Cooperativa Garibaldi

Si sono presentati, questa mattina, coi trattori per smantellare gli orti dei ragazzi autistici della Cooperativa Garibaldi. Più di un ettaro di broccoli, cavoli, cicoria e finocchi, insieme ai prodotti degli Orti in Adozione gestiti dai cittadini, sarebbero andati in fumo. L’azione è partita dal preside dell’Istituto agrario di Via di Vigna Murata, che invece di rinnovare la convenzione di affidamento per altri 9 anni, come era previsto sulle carte, ha preferito passare alle maniere forti. La netta opposizione dei soci della cooperativa, degli operatori, delle famiglie dei ragazzi autistici e la solidarietà del Municipio VIII, ha permesso per ora di rimandare lo sgombero. Ma tutto è rimandato a pochi giorni.

“Ad aprile di quest’anno il nuovo Dirigente Scolastico dell’ITA G. Garibaldi – precisa Maurizio Ferraro, presidente della Cooperativa – ci ha notificato la scadenza della convenzione, che prevedeva alla fine dei primi nove anni un ulteriore rinnovo per i successivi nove. La Provincia di Roma, con un atto deliberativo recepì la convenzione in quanto ente proprietario dell’area, condividendone le linee progettuali. Mentre i ragazzi erano in attesa di rinnovare la convenzione con Scuola e Provincia con atto unilaterale, il Preside ha comunicato alla Cooperativa l’esigenza di rientrare in possesso di uno dei due ettari di terreno coltivati ad orto inseriti nella convenzione, da piantumare a grano (la scuola insiste su un’area di 60 ettari)”. Eppure non si tratta di una gestione privata.

Da circa quindici anni un gruppo di giovani adulti con autismo grave, ex studenti dell’ITA Giuseppe Garibaldi hanno dato vita ad una delle esperienze di comunità educante tra le più attive della città. Da quindici anni l’Università Sapienza e l’Istituto Superiore di Sanità monitorano le attività, gli operatori e i ragazzi e sono partecipi della programmazione del progetto di inclusione di questi giovani. Tutta questa esperienza è nata all’interno dell’Istituto Agrario tra di via di Vigna Murata e via Ardeatina, dai progetti educativi individuali (PEI), dal mettere a sistema l’assistenza domiciliare, quella educativa e il sostegno scolastico.E ora sembra andare tutto in fumo.

Da lunedì 20 dicembre la Cooperativa Garibaldi potrebbe diventare un’azienda zoppa, privata di una fetta importante del suo spazio produttivo. I ragazzi vedranno difatti azzerata la possibilità di portare i prodotti del loro orto in giro per il quartiere con l’“A.P.E. Che gira”, limitando il progetto inclusivo e riabilitativo.