Raggi-Rosati (M5S): Periferie abbandonate da amministrazione Gualtieri

“La cultura dovrebbe essere la salvezza dalla madre di tutti i mali, ovvero l’ignoranza. Eppure per l’attuale governo a trazione Pd di Roma Capitale sembra non essere così. La recente relazione ACOS mette a confronto, tra gli altri settori, la qualità e la quantità delle offerte culturali promosse dai Municipi di Roma dal 2019 al 2022, periodo difficile per il settore per via delle sospensioni dovute alle norme Covid19. È paradossale come nella maggior parte dei Municipi romani il numero delle manifestazioni culturali promosse sia maggiore nel periodo 2020/2021 sotto la guida M5S piuttosto che nel 2022, ed è emblematico quanto l’attuale Amministrazione capitolina non sia in grado di attuare le linee programmatiche in materia culturale. Leggendo il grafico che riporta il numero delle iniziative per la diffusione della cultura nel periodo 2019/2022 il dato più rilevante è quello del Municipio IV, in cui l’Amministrazione M5S ha organizzato nei weekend decine di eventi culturali inseriti nella rassegna ‘Spaccio Arte’ nel quartiere di San Basilio, avviando di fatto una rete culturale di contrasto alla criminalità con l’obiettivo di piantare un seme di salvezza e di vicinanza delle Istituzioni alla cittadinanza. L’affluenza e il coinvolgimento dei residenti alle attività di lettura, musicali e teatrali era sotto gli occhi di tutti e la pianta di quel seme iniziava a portare i primi frutti, ma oggi quella pianta è completamente essiccata e del seme non c’è più traccia; i cittadini si sentono nuovamente isolati, a San Basilio così come in tutti i quartieri lontani dal centro città, dove proprio la pianificazione delle attività culturali dovrebbe fungere da frangiflutti nella lotta alla criminalità organizzata. Ma questo è il desolante specchio culturale della Roma sotto Gualtieri”.

Così in una nota congiunta l’ex Sindaca e consigliera capitolina Virginia Raggi (M5S) e il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati