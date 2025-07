Raggirava gli anziani con finti incidenti e truffe, arrestato

Un predatore senza scrupoli, che aveva trasformato l’inganno in un’arte, è stato finalmente bloccato dai Carabinieri di Roma Porta Portese. Il giovane napoletano di 25 anni è finito in manette ad Arzano dopo aver seminato paura e danni tra gli anziani romani con una lunga serie di truffe, furti e raggiri.

Il suo metodo? Entrare nelle case delle vittime fingendo di essere un nipote in difficoltà o un operatore dell’ufficio postale, guadagnando la loro fiducia per poi sottrarre denaro e gioielli. 17 episodi in appena due mesi, con un bottino stimato tra i 300.000 e i 400.000 euro.

La rete di indizi raccolti tra intercettazioni telefoniche, telecamere di sorveglianza e testimonianze ha inchiodato il giovane, che non ha potuto più nascondersi. Durante la perquisizione, il cellulare sequestrato ha rivelato foto e percorsi che confermavano ogni sospetto.

L’indagato, ora in carcere, dovrà rispondere delle gravi accuse che pesano su di lui, mentre le indagini preliminari proseguono per eventuali ulteriori sviluppi.

