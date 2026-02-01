Raid vandalico sul bus 711 al Trullo: vetri in frantumi e banda in fuga

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri all’incrocio tra via del Trullo e via Campagnatico, dove un autobus di linea è stato preso di mira da un gruppo di giovani scatenando il panico tra i passeggeri.

Una scena improvvisa e violenta, consumata in pochi minuti, che ha lasciato dietro di sé vetri infranti, paura e pesanti disagi per la cittadinanza.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo, tutto sarebbe iniziato con atteggiamenti molesti: urla, schiamazzi e provocazioni ai passeggeri a bordo. Poi, senza alcun apparente motivo, la situazione è degenerata.

Uno dei ragazzi ha afferrato il martelletto frangivetro di emergenza e lo ha usato come un’arma, colpendo ripetutamente la vetrata della porta posteriore del bus.

Sotto i colpi violenti, il vetro è andato in frantumi, esplodendo in mille pezzi davanti agli occhi terrorizzati di chi era a bordo.

Subito dopo l’atto vandalico, il gruppo si è dato alla fuga, dileguandosi rapidamente tra le strade del quartiere prima dell’arrivo delle pattuglie.

Il conducente, fortunatamente rimasto illeso ma visibilmente scosso, è stato costretto a interrompere immediatamente la corsa, far scendere i passeggeri e rientrare in deposito: il mezzo, gravemente danneggiato, è stato dichiarato fuori servizio.

La conseguenza immediata è stata la soppressione di una corsa, con inevitabili disagi per gli utenti in attesa alle fermate successive, costretti a lunghe attese o a cercare soluzioni alternative.

Sull’episodio indagano ora i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al bus ATAC e stanno incrociando i filmati con quelli degli impianti presenti lungo via del Trullo.

Non si esclude che dai rilievi sul martelletto e sulle parti colpite possano emergere elementi utili all’identificazione dei responsabili, che rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.