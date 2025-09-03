Rapina a mano armata all’ufficio postale di Centocelle: 49enne colombiano arrestato dopo una fuga lampo

Momenti di paura a Centocelle, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un ufficio postale, minacciando i presenti e portando via denaro contante.

La fuga del rapinatore, però, è durata poco: la polizia di Stato lo ha intercettato e bloccato all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via delle Palme.

A finire in manette è un cittadino colombiano di 49 anni, sospettato di essere un rapinatore seriale.

Secondo gli investigatori, sarebbe infatti lo stesso autore di altre rapine messe a segno in zona, compresa quella dello scorso 29 agosto, sempre in un ufficio postale di Centocelle, in via delle Palme.

Quando gli agenti del reparto volanti lo hanno fermato, l’uomo aveva ancora con sé il coltello utilizzato per minacciare le vittime e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’ultima rapina. Dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto in carcere.

