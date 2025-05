Rapina a Ostia: armato di coltello aggredisce commerciante, arrestato 34enne

È entrato in un mini-market di via della Tolda armato di coltello, ha minacciato il commesso e ha cercato di fuggire con il registratore di cassa. Ma la sua corsa è durata poco.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma-Ostia, un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e arrestato a poche centinaia di metri dal luogo della rapina.

Tutto è accaduto in pochi minuti, in pieno giorno. A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando il trambusto all’interno del negozio, ha chiamato il 112.

La Centrale Operativa ha inviato immediatamente una pattuglia in zona e, grazie alla prontezza dei militari, il presunto rapinatore è stato individuato mentre tentava di dileguarsi. Dopo un breve inseguimento a piedi tra le vie del quartiere, i Carabinieri lo hanno bloccato e disarmato.

La vittima, un cittadino del Bangladesh proprietario dell’attività commerciale, ha raccontato ai militari di essere stato aggredito con un coltello dalla lama di quasi 18 centimetri.

L’uomo avrebbe cercato di impedire il furto, rimanendo ferito a una mano nel tentativo di bloccare il rapinatore. Il coltello utilizzato per l’aggressione è stato successivamente rinvenuto e posto sotto sequestro.

Il 34enne, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, è stato accompagnato in Tribunale per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Un intervento rapido ed efficace che ha evitato conseguenze peggiori e riportato la calma nel quartiere. Il titolare del mini-market è stato medicato sul posto e non ha riportato ferite gravi.

