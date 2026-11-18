Hanno sfruttato un momento di improvvisa difficoltà fisica per mettere a segno una rapina violenta ai danni di un minorenne. È questa l’accusa contestata dai Carabinieri della Stazione di Roma Torrino Nord a due giovani della Capitale, un diciottenne già conosciuto dalle forze dell’ordine e un ventunenne fino a oggi incensurato, entrambi deferiti in stato di libertà per concorso in rapina aggravata.

L’indagine ha preso avvio dalla querela presentata al mattino da un sedicenne romano, aggredito poche ore prima in via delle Costellazioni: fermatosi sul ciglio della strada a causa di un malore mentre guidava il suo scooter Honda SH, il ragazzo è stato raggiunto dalla coppia e stordito con un pugno alla nuca per farsi consegnare il ciclomotore.

L’urto con l’auto in fuga e l’indagine lampo dei Carabinieri

La dinamica dell’assalto è degenerata ulteriormente nei secondi successivi al furto, quando uno dei malviventi, a bordo di un’automobile, ha puntato il mezzo contro la vittima cercando di investirla e colpendola di striscio al fianco destro.

Nonostante lo choc e le contusioni — per le quali si è riservato di ricorrere alle cure ospedaliere — il sedicenne ha collaborato attivamente con i militari: proprio la sua individuazione attraverso l’album fotografico si è rivelata determinante per chiudere il cerchio investigativo intorno ai due sospettati.

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