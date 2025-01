Rapina armata a Tor Tre Teste: i ladri fanno irruzione in banca e scappano con 100 mila euro

Colpi in canna, volti coperti e una fuga organizzata al millimetro. È così che, questa mattina 20 gennaio, due rapinatori hanno seminato il panico in una filiale bancaria di Monte dei Paschi di Siena a Tor Tre Teste, Roma.

Un colpo che ha fruttato loro circa 100 mila euro, prelevati direttamente dalla cassa del bancomat, lasciando dietro di sé paura e tensione.

L’assalto è avvenuto intorno alle 9:30, quando i due banditi, con caschi e cappelli a coprire i volti, si sono mescolati ai clienti in attesa.

All’improvviso, l’atmosfera è cambiata: entrambi hanno estratto una pistola, puntandola prima contro un impiegato e poi contro il direttore, costretto a consegnare il denaro.

Con il bottino in pugno, i due uomini si sono dileguati in sella a uno scooter, facendo perdere le loro tracce.

Gli investigatori sospettano che più avanti, lontano dalla banca, potesse esserci un complice a bordo di un’auto pronto a favorire la fuga.

I carabinieri della compagnia Casilina sono intervenuti sul posto, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona circostante.

Attualmente non viene esclusa nessuna ipotesi. Indagini in corso.

