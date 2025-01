Rapina choc a Centocelle: minorenne colpito al volto per 20 euro

Era una sera come tante altre a Centocelle, quando un ragazzo di origini bangladesi, appena 16 anni, stava percorrendo via delle Gardenie.

Camminava tranquillo, probabilmente assorto nei suoi pensieri, senza immaginare che pochi istanti dopo sarebbe stato vittima di violenza.

Erano circa le 20:00 di domenica 5 gennaio quando due giovani, a lui noti, lo hanno avvicinato con fare sicuro. Prima una parola, poi uno sguardo che si è fatto minaccioso.

Non c’è stato tempo per reagire: uno dei due gli ha sferrato un pugno dritto in faccia, facendolo barcollare. Mentre il minorenne cercava di riprendersi dal colpo, i suoi aggressori gli hanno infilato una mano in tasca, sottraendogli quei pochi spiccioli che aveva con sé: appena 20 euro.

Non erano professionisti del crimine, ma due studenti, uno di 18 anni e l’altro di appena 15. Due ragazzi che, forse spinti dalla noia o da un’idea distorta di potere, hanno deciso che era il momento di colpire.

La vittima, dolorante e sotto shock, ha chiesto aiuto. Poco dopo, un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Il colpo al volto gli ha lasciato segni evidenti, ma è la paura a pesare di più: il senso di vulnerabilità che si prova quando si viene attaccati nel cuore del proprio quartiere, dove tutto dovrebbe essere familiare e sicuro.

Intanto, i Carabinieri della stazione di Roma Centocelle si sono messi al lavoro. Le indagini sono scattate rapidamente, e in poche ore gli inquirenti hanno rintracciato i due sospettati.

La vittima, ancora scossa, li ha riconosciuti attraverso un’individuazione fotografica.

I due giovani, entrambi di nazionalità straniera, sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso.

