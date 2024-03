Rapina e minacce: 18enne derubato del cellulare a Tor Pignattara

Momenti di panico per un giovane 18enne, originario del Bangladesh, mentre camminava in via Francesco Laparelli, nel quartiere di Roma di Tor Pignattara. I malviventi che lo hanno ripulito, lo hanno minacciato puntandogli alla gola un coltello, per rapinarlo dell’Iphone.

La rapina è avvenuta, poco dopo della mezzanotte tra Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2024. I due rapinatori, che secondo la testimonianza del 18enne sarebbero stranieri, dopo aver preso il cellulare sono scappati. Il giovane, seppur sotto choc, non è rimasto ferito. La polizia indaga.

