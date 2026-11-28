Due cittadini extracomunitari sono stati arrestati e portati in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per una violenta rapina avvenuta nella tarda serata di un giorno dello scorso luglio nel quartiere Quarticciolo, a Roma.

Dalle indagini emerge che due giovani stavano tornando a casa quando sono stati avvicinati da due persone in monopattino elettrico che avrebbero offerto loro droga; davanti al rifiuto, uno dei ragazzi ha tentato di resistere al tentativo di strappargli una catenina d’oro ed è stato aggredito più volte, anche dopo che l’oggetto era stato sottratto. Per le lesioni riportate al volto, tra cui fratture, la vittima ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.

Le indagini del V Distretto Prenestino e il riconoscimento

Ricevuta la denuncia, i poliziotti del V Distretto Prenestino, coordinati dai magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, hanno svolto gli accertamenti partendo dalle testimonianze e dal patrimonio informativo accumulato nell’area, arrivando a un riscontro fotografico ritenuto utile dall’autorità giudiziaria per disporre la custodia cautelare in carcere eseguita dagli stessi investigatori.

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