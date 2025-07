Rapina turisti a piazza Vittorio, arrestato grazie a un video

È stato un semplice video girato con lo smartphone a trasformarsi nella chiave per risolvere una rapina in pieno centro a Roma. L’autore del colpo, un uomo di 47 anni originario della Tunisia, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato in meno di 24 ore grazie alle immagini riprese per caso dal fratello della vittima.

Il fatto è avvenuto in piazza Vittorio Emanuele II, dove due turisti inglesi stavano realizzando un video ricordo. In pochi secondi, l’uomo si è avvicinato alla ragazza e le ha strappato il telefono dalle mani, per poi fuggire. Quello che non sapeva è che, proprio in quell’istante, la sua immagine era stata catturata in un frame nitido della fotocamera del fratello della giovane.

Il filmato è stato consegnato agli agenti del Commissariato Esquilino, che, insieme alla descrizione fornita dalle vittime, hanno rapidamente tracciato l’identikit del sospetto.

Il giorno successivo, una pattuglia ha intercettato l’uomo nei pressi del mercato rionale della zona. Fermato per un controllo, è stato formalmente riconosciuto dalle vittime come l’autore della rapina.

Il 47enne, irregolare sul territorio italiano, è risultato avere diversi precedenti di polizia e operava utilizzando almeno quattro alias diversi, probabilmente per eludere i controlli.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, misura poi convalidata dall’Autorità giudiziaria competente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.