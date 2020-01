Venerdì 24 gennaio sera è stata rapinata la farmacia di largo Beltramelli.

Si tratta di un’ennesima rapina nei confronti di una farmacia.

Non si conoscono ancora i particolari, in quanto le forze dell’ordine, intervenute prontamente ed in modo adeguato, stanno ancora facendo gli accertamenti di rito.

Il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Pericle Eolo Bellofatto, che si trovava in piazza in quel momento, è stato rassicurato dal fatto che non ci sono stati feriti o peggio ancora. Almeno, così è stato riferito.

“E’ da molto tempo, dichiara il Presidente, che il suo Comitato di Quartiere chiede la dislocazione del Commissariato di P.S. presso la sede di via Achille Tedeschi.

C’era stato un incontro, in Campidoglio, quasi quattro fa (29 febbraio 2016) e tutto sembrava pronto per l’insediamento. Ma, da allora, tutto tace, nonostante i tanti solleciti alle autorità competenti.”