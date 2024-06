Rapinatore maldestro all’Eur: sfiora la tragedia, poi dimentica la pistola sul tetto dell’auto

Un rapinatore maldestro a Roma ha sfiorato la tragedia e poi ha commesso un errore madornale: ha dimenticato la sua pistola sul tetto dell’auto della sua vittima. Il video dell’accaduto è stato diffuso e mostra i momenti concitati della rapina.

I fatti:

Il rapinatore, un uomo di 47 anni, ha tentato di derubare un manager milanese e una sua collega nel parcheggio del Novotel di viale dell’Oceano Pacifico. Ha strappato la collana alla donna e poi, sotto la minaccia della pistola, ha rubato l’orologio e una collana al manager.

Durante la fuga, però, è inciampato e si è sparato accidentalmente alla gamba. Ferito, è tornato indietro per cercare di rubare l’auto della sua vittima per la fuga. Ne è nata una colluttazione con il manager, che è stato ferito all’addome da un secondo colpo di pistola.

La collega del manager, terrorizzata, è fuggita in auto. E qui l’errore fatale del rapinatore: aveva poggiato la pistola sul tettuccio dell’auto per far scendere la donna, e la pistola è caduta durante la fuga.

Epilogo:

Il rapinatore, ormai alle corde, è stato arrestato e portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ma dovrà rispondere di rapina aggravata, porto abusivo d’armi e tentato omicidio. Il manager, che in un primo momento era in pericolo di vita, è ora in miglioramento.

Dettagli sconvolgenti:

I dettagli della rapina mostra la goffaggine del rapinatore, che inciampa e si spara accidentalmente. Mostra anche la sua crudeltà, mentre minaccia le sue vittime con la pistola. Il fatto che abbia dimenticato la pistola sul tetto dell’auto aggiunge un tocco di surreale alla vicenda.

