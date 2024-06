Rapinatore seriale di farmacie a Roma: arrestato un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Roma dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso quattro rapine in farmacia tra novembre e dicembre 2023 e due a giugno di quest’anno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era irreperibile da aprile scorso quando il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata.

L’arresto è avvenuto il 18 giugno scorso, dopo che la Polizia di Stato, intervenuta per due rapine in farmacia avvenute a poca distanza l’una dall’altra in via Portuense e via delle Vigne, ha acquisito le descrizioni del rapinatore e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Dalle indagini è emerso che l’uomo, nelle rapine, si presentava in farmacia e, mostrando il calcio di una pistola nascosta sotto il giubbotto, si faceva consegnare l’incasso.

Rintracciato presso la sua abitazione in via Giovanni Porzio, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Regina Coeli.

L’operazione di cattura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra gli investigatori del XI Distretto San Paolo e la Squadra Mobile di Roma.

