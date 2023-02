Rave Ponte della Musica, De Salazar-Rocca (FDI): chiudere area sotto ponte motivi di ordine pubblico

“Il rave party illegale avvenuto sabato notte nell’ area sottostante il Ponte della Musica dove si sono radunati centinaia di minorenni per sballarsi e consumare alcolici e droghe a ritmo di musica a tutto volume, costringendo i residenti a non chiudere occhio, è una delle pagine più buie della nostra città. Purtroppo questo è l’ultimo di una serie di raduni tollerari e avvenuti in questi anni all’ interno di un’ area in completo stato di abbandono che presenta pareti, scale e piloni imbrattati da scritte con bombolette, pavimentazione danneggiata e balaustre divelte in più parti. Ad aggravare il tutto la presenza costante di rifiuti, bottiglie, masserizie e ingombranti sparse ovunque poichè l’area non è inserita nel contratto di servizio Ama e gli interventi extra tari sono difficili da realizzare anche a causa della presenza di cancelli alle rampe di accesso per i mezzi.”

Lo dichiarano in una nota Francesco De Salazar consigliere Municipio II FDI e Federico Rocca consigliere dell’assemblea capitolina FDI,

E’ necessario che l’area del sotto ponte venga chiusa e sia interdetto l’accesso per motivi di ordine pubblico e ripristinare sia il decoro che definire le giuste competenze istituzionali affinché non rimanga terra di nessuno autogestita da minorenni che si radunano in modo illegale.