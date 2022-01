L’incontro è in collaborazione tra il Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” e Lend Roma, che ha collegato a questo evento un’iniziativa di formazione, e prevede la partecipazione di poeti in dialetto residenti a Roma.

Dopo l’introduzione di Anna Maria Curci, che condurrà l’incontro, il saluto di Vincenzo Luciani per Associazione Periferie e di Cristina Polli, responsabile del gruppo Lend di Roma, parteciperanno al reading i poeti:

Brunella Bassetti (dialetto napoletano)

Rosaria Di Donato (dialetto romanesco)

Rosanna Gambarara (dialetto marchigiano)

Maria Lenti (dialetto di Urbino)

Vincenzo Luciani (dialetto pugliese)

Angelo Marzullo (dialetto Terracina, LT)

Roberto Pagan (dialetto triestino)

Lorenzo Poggi (dialetto romanesco)

Claudio Porena (dialetto romanesco)

Fabio Prasca (dialetto romanesco)

Maurizio Rossi (dialetto romanesco

Valerio Sampieri (dialetto romanesco)

Paolo Emilio Urbanetti (dialetto romanesco).

La riunione è aperta agli ascoltatori che si saranno iscritti all’evento di formazione (gratuita) del gruppo di Roma dell’Associazione LEND – Lingua e Nuova Didattica. Basterà compilare il modulo a questo link: https://forms.gle/ kNp7PrWFM2Q6kb5J6 e iscriversi entro la giornata di oggi 20 gennaio 2022, per poter ricevere domani, 21 gennaio 2022, in tempi congrui per il collegamento, il link alla riunione sulla piattaforma ZOOM.

L’incontro sarà registrato e i testi letti durante l’incontro saranno pubblicati sul sito poetidelparco.it

Ricordiamo che la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali è stata istituita giovedì 17 gennaio 2013 nella Sala Marcora del Palazzo della Cooperazione, in via Torino 146, da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), Legautonomie Lazio e Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” e il suo scopo è quello di invitare tutti i comuni della penisola a restituire splendore al loro dialetto attraverso la raccolta di libri in e sui dialetti, testimonianze video e audio, convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche di poesia, giochi di strada, ecc