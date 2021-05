Recovery: “Vera sfida è semplificare. Nel rispetto della legalità. Senza deregulation”

“Semplificare garantendo, allo stesso tempo, legalità e trasparenza. È questa la sfida che ci impone il Recovery Fund. Esattamente ciò che chiedevamo di fare da tempo con il nostro ‘Sblocca cantieri’. La burocrazia rallenta questo Paese. Per questo, Italia Viva rifiuta la retorica secondo la quale non si possono fare opere pubbliche per paura delle infiltrazioni. Così come non condividiamo chi chiede una deregulation totale. Puramente propagandistica”.

“Rimettere in moto l’economia attraverso un’iniziativa pubblica rapida, efficiente e pulita è possibile. Il nostro Paese ha già dimostrato di saperlo fare. Con il modello Expo2015 durante il governo Renzi. Più recentemente con il ponte di Genova. Sono questi gli esempi da seguire”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, presentando il libro dell’europarlamentare Sandro Gozi ‘Il Bersaglio. Battaglie per l’Europa’.