Referendum 22 e 23 marzo, le informazioni per il voto

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli elettori sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

Questo il quesito referendario:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

Informazioni utili per il voto

Servizio di trasporto degli elettori con disabilità

Domenica 22 e lunedì 23 sarà attivo un servizio di trasporto degli elettori con disabilità con pulmini attrezzati.

Per richiederlo, è necessario contattare il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale ai numeri 06/67692540 – 06/67692541.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Per il rilascio delle tessere elettorali sono previste aperture straordinarie della Direzione Servizi Elettorali di via Luigi Petroselli 50 e dei Municipi. Qui il dettaglio di giorni e orari di apertura.

Attestato sostitutivo della tessera elettorale

È possibile votare anche con attestato sostitutivo scaricabile online senza necessità di recarsi fisicamente negli uffici per ritirare la tessera elettorale.

Voto assistito

Garantisce agli elettori con gravi disabilità fisiche la possibilità di esercitare il proprio voto con il supporto di un accompagnatore.

Questo servizio è pensato per chi, a causa di patologie invalidanti, non può esprimere autonomamente la propria preferenza elettorale. Ecco come richiederlo.

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