Referendum Giustizia: a Roma affluenza al 17% a mezzogiorno

Affluenza contenuta nella Capitale per il Referendum Costituzionale sulla Giustizia 2026. Secondo i primi dati diffusi dal portale Eligendo, aggiornati alla rilevazione delle ore 12 di oggi, domenica 22 marzo, a Roma si è recato alle urne il 17% degli aventi diritto.

Un avvio senza particolari criticità per la macchina elettorale capitolina, entrata in funzione regolarmente fin dalle prime ore del mattino.

I seggi, aperti dalle 7, stanno accogliendo gli elettori chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso ottobre.

Si tratta di un referendum confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, e dunque senza quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. A determinare l’esito sarà esclusivamente il rapporto tra voti favorevoli e contrari.

Le operazioni di voto proseguiranno anche nella giornata di domani. Oggi si potrà votare fino alle 23, mentre lunedì 23 marzo i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Sulla scheda, gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione costituzionale che interviene su diversi articoli relativi all’ordinamento della magistratura e all’istituzione della Corte disciplinare. Il quesito chiede se si intenda approvare o respingere il testo della legge di revisione.

Per votare correttamente è necessario utilizzare la matita copiativa fornita al seggio: barrando il “Sì” si esprime consenso alla riforma, mentre con il “No” si opta per mantenere l’attuale assetto della giustizia.

Dai municipi romani emerge un’affluenza disomogenea, con differenze tra quartieri ma senza particolari criticità organizzative. Gli uffici elettorali segnalano una situazione complessivamente regolare, con solo pochi casi di smarrimento delle tessere elettorali, risolti attraverso le procedure sostitutive previste.

Abitarearoma.it vi terrà aggiornati sull’affluenza in città, nei vari municipi, su eventuali disagi e su tutto ciò che è utile sapere in merito alle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo.

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