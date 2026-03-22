Referendum Giustizia, Roma corre alle urne: affluenza al 42,6% alle 19

Sale l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle ore 19, secondo i dati ufficiali pubblicati sul portale Eligendo del Viminale, la partecipazione a livello nazionale ha superato il 38%, mentre a Roma si attesta su un più alto 42,60%.

Un dato in crescita rispetto alle prime rilevazioni della mattinata, che restituisce l’immagine di una giornata elettorale segnata da un andamento progressivo, con una partecipazione più sostenuta nella Capitale.

Si tratta di un referendum confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, che non prevede il raggiungimento di un quorum minimo per essere valido. Sarà quindi sufficiente la maggioranza dei voti espressi per determinare l’esito della consultazione.

Nel caso in cui prevalgano i “Sì”, la riforma della giustizia approvata dal Parlamento sarà definitivamente confermata: il Presidente della Repubblica procederà alla promulgazione e il testo diventerà legge costituzionale con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se invece saranno i “No” a ottenere la maggioranza, la riforma non entrerà in vigore, lasciando invariato l’attuale assetto normativo.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina, offrendo agli elettori un’ulteriore finestra per esprimere il proprio voto prima dell’avvio dello scrutinio.

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