Referendum, Roma al voto: trionfa il II Municipio (73%), crolla il VII. La mappa del voto

Si delinea una mappa piuttosto variegata della partecipazione elettorale nei Municipi della Capitale, con differenze significative tra centro e periferia.

A registrare la percentuale più alta di affluenza è il Municipio II, che comprende i quartieri Pinciano, Trieste e Salario, dove si è recato alle urne il 72,85% degli aventi diritto.

Subito dietro si posizionano il Municipio VIII (Garbatella–Tor Marancia) con il 70,2% e il Municipio I del centro storico con il 68,99%.

Buoni livelli di partecipazione anche nel Municipio IX (Eur-Laurentino), che raggiunge il 67,09%, e nel Municipio VII (Tuscolano-Don Bosco) con il 67,02%.

All’estremo opposto si colloca il Municipio VI delle Torri, dove l’affluenza si ferma al 52,57%, il dato più basso registrato. Partecipazione contenuta anche nel Municipio X (59,38%) e nel Municipio XI (Portuense-Corviale), che si attesta al 61,17%.

Nel complesso, i dati mostrano una maggiore partecipazione nei Municipi centrali e semicentrali rispetto alle aree più periferiche, confermando una tendenza già osservata in precedenti consultazioni.

Di seguito il dettaglio completo delle affluenze:

Municipio I: 69,03% (75.422 elettori iscritti su 109.253)

Municipio II: 72,86% (87.943 elettori iscritti su 120.698)

Municipio III: 66,80% (104.565 elettori iscritti su 156.527)

Municipio IV: 64,01% (82.279 elettori iscritti su 128.544)

Municipio V: 62,13% (105.194 elettori iscritti su 169.304)

Municipio VI: 52,54% (86.119 elettori iscritti su 163.911)

Municipio VII: 67,02% (159.915 elettori iscritti su 238.599)

Municipio VIII: 70,35% (68.085 elettori iscritti su 96.782)

Municipio IX: 67,11% (95.485 elettori iscritti su 142.275)

Municipio X: 59,39% (101.515 elettori iscritti su 170.942)

Municipio XI: 61,17% (67.957 elettori iscritti su 111.087)

Municipio XII: 67,45% (70.710 elettori iscritti su 104.831)

Municipio XIII: 63,73% (60.126 elettori iscritti su 94.342)

Municipio XIV: 62,28% (87.792 elettori iscritti su 140.954)

Municipio XV: 62,93% (68.835 elettori iscritti su 109.377)

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.