Referendum, Roma al voto: trionfa il II Municipio (73%), crolla il VII. La mappa del voto
I dati mostrano una maggiore partecipazione nei Municipi centrali rispetto alle aree più periferiche
Si delinea una mappa piuttosto variegata della partecipazione elettorale nei Municipi della Capitale, con differenze significative tra centro e periferia.
A registrare la percentuale più alta di affluenza è il Municipio II, che comprende i quartieri Pinciano, Trieste e Salario, dove si è recato alle urne il 72,85% degli aventi diritto.
Subito dietro si posizionano il Municipio VIII (Garbatella–Tor Marancia) con il 70,2% e il Municipio I del centro storico con il 68,99%.
Buoni livelli di partecipazione anche nel Municipio IX (Eur-Laurentino), che raggiunge il 67,09%, e nel Municipio VII (Tuscolano-Don Bosco) con il 67,02%.
All’estremo opposto si colloca il Municipio VI delle Torri, dove l’affluenza si ferma al 52,57%, il dato più basso registrato. Partecipazione contenuta anche nel Municipio X (59,38%) e nel Municipio XI (Portuense-Corviale), che si attesta al 61,17%.
Nel complesso, i dati mostrano una maggiore partecipazione nei Municipi centrali e semicentrali rispetto alle aree più periferiche, confermando una tendenza già osservata in precedenti consultazioni.
Di seguito il dettaglio completo delle affluenze:
Municipio I: 69,03% (75.422 elettori iscritti su 109.253)
Municipio II: 72,86% (87.943 elettori iscritti su 120.698)
Municipio III: 66,80% (104.565 elettori iscritti su 156.527)
Municipio IV: 64,01% (82.279 elettori iscritti su 128.544)
Municipio V: 62,13% (105.194 elettori iscritti su 169.304)
Municipio VI: 52,54% (86.119 elettori iscritti su 163.911)
Municipio VII: 67,02% (159.915 elettori iscritti su 238.599)
Municipio VIII: 70,35% (68.085 elettori iscritti su 96.782)
Municipio IX: 67,11% (95.485 elettori iscritti su 142.275)
Municipio X: 59,39% (101.515 elettori iscritti su 170.942)
Municipio XI: 61,17% (67.957 elettori iscritti su 111.087)
Municipio XII: 67,45% (70.710 elettori iscritti su 104.831)
Municipio XIII: 63,73% (60.126 elettori iscritti su 94.342)
Municipio XIV: 62,28% (87.792 elettori iscritti su 140.954)
Municipio XV: 62,93% (68.835 elettori iscritti su 109.377)
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