Regeneration riparte dall’arte e dalla cultura

Il nuovo festival di street art di Roma prevede la realizzazione di tre grandi Murales su tre muri del quartiere che quest’anno è al centro della scena artistica della Capitale: Pigneto.

A partire da lunedì 7 giugno 2021alle ore 10.00 gli artisti Alvarez, Carlo Atoche Fabio Petani, e Chiara Vannucchi inizieranno a dipingere i muri del cinema Avorio in via Macerata per poi passare a Largo Venue sulla Prenestina e infine la Scuola Virginia Woolf.

Il festival è stato pensato come un elemento di cura artistica e post pandemica grazie ai significati mistici che i cittadini potranno soggettivamente rintracciare nelle forme e nei colori. La predominanza di verde sottolinea la speranza verso il grande impegno della medicina nel processo di ripresa economica e sociale del Paese.

Gli artisti del festival svolgono una duplice rappresentazione creativa dei cambiamenti sociali che la pandemia ci ha portato a vivere.

“Con Pigneto Pop crediamo fortemente in questo progetto che va molto più in là di un festival di Street Art perché ha come obbiettivo il coinvolgimento della cittadinanza attraverso l’arte, la creazione di un senso di appartenenza della nostra comunità intorno a nuove simbologie post pandemiche e la promozione di valori chiave per la ripresa quale la cultura. lo scambio, l’attenzione, ovvero i valori che come movimento di quartiere promoviamo quotidianamente – dichiara Eva Vittoria Cammerini, tra i fondatori del Movimento di quartiere Pigneto Pop che negli ultimi mesi si è distinto per azioni mitrate a favore del verde, contro l’abbattimento degli alberi e per un’istituzioni per problema dei cassonetti”.

Se la rigenerazione urbana del quartiere di metropoli molto popolose come Roma non passa solo dalla Street Art è però innegabile che la cultura attraverso grandi murales contribuisca a rigenerare spazi e strada soprattutto in un momento storico. La pandemia è stata per tutti una grande sfida , che ha cambiato il modo di vivere , di sedersi a tavola, di interagire di ascoltare. Attraverso la presentazione creativa dei cambiamenti sociali causati dal Covid 19, i 3 murales si pongono come testimonianza storica e di passaggio da un mondo pre- pandemico ad un mondo post pandemico.

Regeneration Pandemic Pigneto rappresenta un esempio di rinascita, non solo di un quartiere ma di un paese, e pone le basi per il lanciare un messaggio profondo: ripartire non significa solo ripartire con l’economia ma anche ripartire con l’economia ma anche ripartire dalla società dall’arte dalla cultura e da una nuova attenzione vitale all’ambiente che ci circonda

Un messaggio forte, tra protesta e speranza per ricominciare.