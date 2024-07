Regimenti (FI Roma): Gualtieri ignora compiti Polizia Locale, rimasto al film di sordi del 1960

«Destano sconcerto le ultime affermazioni del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sui poteri della Polizia municipale: ora è chiaro a tutti i cittadini perché a Roma sul tema della sicurezza siamo così indietro.

Il sindaco è rimasto all’antica concezione del vigile urbano che, sostanzialmente, si occupa prevalentemente di viabilità, in sostanza quella del vigile interpretato da Alberto Sordi nel 1960.

Le parole del sindaco sono l’ennesimo schiaffo verso un Corpo che merita rispetto e dignità». Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.

«Per recuperare le evidenti lacune del sindaco in materia di competenze della Polizia locale consigliamo a Gualtieri di frequentare i prossimi corsi della futura Accademia regionale di Polizia locale dove potrà apprendere che la polizia municipale può procedere all’arresto in flagranza di reato dato che nella repressione dei reati la polizia municipale assume la qualifica di polizia giudiziaria.

Prima di tornare a scuola, il sindaco dovrà, però, spiegare ai cittadini perché per Atac continua ad affidare la sicurezza, con scarsi risultati, alla vigilanza privata con onerosi bandi a carico delle casse comunali,

l’ultimo da 93 milioni di euro complessivi, quando il Comune di Roma può contare su 6mila uomini e donne della Polizia di Roma Capitale pronti a fare la loro parte» conclude.

