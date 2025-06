Regione, al via l’operazione “Mare Sicuro 2025”: rafforzata la vigilanza lungo le coste

La Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato un atto di indirizzo rivolto alle associazioni di Volontariato di Protezione Civile finalizzato a consentire la realizzazione del Progetto “Mare Sicuro” per l’estate 2025.

Il progetto prevede il diretto coinvolgimento delle organizzazioni di Protezione Civile nello svolgimento di attività di vigilanza e di prevenzione dei rischi nelle aree costiere e litoranee laziali in collaborazione con la Capitaneria di Porto quale organo deputato per il soccorso in mare e sicurezza della navigazione.

«Con l’approvazione dell’atto di indirizzo rivolto alle organizzazioni di Protezione Civile per la realizzazione del Progetto “Mare sicuro” diamo ufficialmente inizio ad un nuovo percorso che vedrà, a breve, l’attivazione dei nostri volontari di Protezione Civile nelle attività di vigilanza prevenzione ed informazione dei rischi esistenti lungo le coste laziali – dichiara l’assessore Pasquale Ciacciarelli – Questo progetto si rende necessario davanti all’enorme aumento delle presenze e delle particolari attività ludiche, sportive, ricreative che si svolgono lungo la fascia costiera durante il periodo estivo, comportando un importante aumento degli eventi emergenziali che devono essere identificati e gestiti rapidamente».

«Dopo aver avviato nei giorni scorsi una interlocuzione con la Capitaneria di Porto, in qualità di ente istituzionale competente in materia – prosegue Ciacciarelli – ci apprestiamo ad entrare nel vivo del progetto, ponendo alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile le finalità di promuovere la cultura della prevenzione nelle aree costiere e litoranee laziali per sensibilizzare bagnanti e gestori di lidi sui rischi potenziali a cui sono esposti e promuovere un turismo consapevole e informato. Ringrazio la Giunta regionale del Lazio per aver compreso la valenza di tale progetto consentendone una celere realizzazione e il direttore della Direzione regionale Protezione Civile Massimo La Pietra per l’importante lavoro svolto».

