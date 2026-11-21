La Giunta regionale del Lazio guidata da Francesco Rocca ha stanziato 250.000 euro per il 2026 con una misura straordinaria destinata alla distribuzione e alla vendita di quotidiani e periodici nei comuni interamente montani sotto i 5.000 abitanti ricompresi nelle Aree Interne.

A renderlo noto è il consigliere regionale Michele Nicolai, secondo cui l’intervento serve a «difendere le edicole nelle aree interne, servizio essenziale per una comunità, presidio del pluralismo dell’informazione e della diffusione del pensiero che mantiene vivo il tessuto culturale del territorio».

Priorità assoluta viene riconosciuta ai 15 comuni e località della provincia di Rieti già inclusi nella misura del 2025: Amatrice, Antrodoco, Borgorose, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Cottanello, Fiamignano, Leonessa, Mompeo, Montasola, Petrella Salto, Poggio Bustone, Rivodutri e Terminillo-Rieti.

Erogazione affidata ai Comuni con Snag e Sinagi: inclusi anche bar, tabaccherie e cartolerie

I contributi saranno gestiti dai Comuni come soggetti attuatori, anche con il supporto delle associazioni di categoria Snag e Sinagi, secondo tre soglie massime: fino a 1.500 euro per ciascun comune servito a favore delle imprese di distribuzione locale o dei vettori terzi incaricati; fino a 4.000 euro per ogni punto vendita esclusivo (edicole); fino a 3.000 euro per ciascun punto vendita non prevalente come bar, tabaccherie e cartolerie abilitate (restano esclusi i distributori di carburante).

Nicolai parla di una misura che interviene «lungo tutta la filiera» — logistica e punti vendita — e ringrazia gli assessori allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e al Bilancio Giancarlo Righini per aver seguito il dossier e attivato il tavolo tecnico di settore insieme ai sindaci.

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