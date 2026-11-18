La Regione Lazio accende i motori in vista della stagione agonistica 2027, puntando sullo sport come volano strategico per il turismo e la valorizzazione dei territori. L’amministrazione regionale ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse relative ai Grandi Eventi Sportivi del prossimo anno.

Il bando si rivolge alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite riconosciute dal Coni o dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip). L’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente, Elena Palazzo, rivendica il primato conquistato dal Lazio nella classifica nazionale del turismo sportivo e ribadisce la volontà di costruire una programmazione integrata capace di attrarre visitatori e generare ricadute positive sulle economie locali.

La banca dati regionale e i requisiti: competizioni nazionali o internazionali e durata massima di un mese

Le proposte raccolte confluiranno in una banca dati dedicata, strumento pensato per offrire alla Pisana una mappatura completa degli appuntamenti già in calendario o in fase di definizione sul territorio regionale, agevolando così il coordinamento istituzionale.

Per ottenere la qualifica di “Grande Evento Sportivo”, le manifestazioni dovranno ospitare gare di livello nazionale o internazionale con assegnazione di titoli ufficiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni, garantire un forte richiamo mediatico e di pubblico e non superare la durata massima di un mese.

Scadenze e iter di selezione: una sola proposta per soggetto, poi la scelta della Giunta

I soggetti interessati avranno tempo fino al prossimo 15 dicembre 2026 per inviare la propria candidatura consultando la documentazione disponibile sul portale istituzionale della Regione Lazio.

Ciascun proponente potrà presentare un solo progetto relativo a un unico evento. Conclusa la fase istruttoria e la ricognizione delle domande pervenute, sarà la Giunta regionale a selezionare, tramite apposita delibera, le manifestazioni alle quali l’ente intende aderire e garantire supporto promozionale.

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