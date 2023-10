Regione Lazio. Basta fare ‘Giano Bifronte de noantri’ su spesa pubblica

Mentre minaccia una stagione di austerity a suon di tagli di risorse e aumento dei costi per i servizi pubblici, la Giunta Rocca ha ben pensato di stanziare 120mila euro per l’associazione Usa Niaf vicina alla premier Giorgia Meloni infilando questa norma indecente con un emendamento a firma dell’assessore Righini nella proposta di legge sui debiti fuori bilancio approvata dalla maggioranza di destra in Consiglio regionale.

Con quale coraggio la Giunta Rocca a poche ore di distanza ci viene a fare lezione di spending review per la parifica della Corte dei Conti? Il Governo di destra deponga questo atteggiamento da ‘Giano Bifronte de noantri’ quando mette mano alla gestione della spesa pubblica regionale giocando sulla pelle delle cittadine e dei cittadini.

Così in un post Fb della consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia