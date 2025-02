Regione Lazio, centrodestra in bilico: la Lega sfida Rocca, cresce il rischio crisi

La maggioranza di centrodestra alla guida della Regione Lazio è sempre più instabile. Dopo le pressioni di Antonio Tajani e Forza Italia, ora è Matteo Salvini a rompere il silenzio, lanciando un monito diretto al governatore Francesco Rocca. Il messaggio è chiaro: la Lega non resterà a guardare mentre le decisioni cruciali vengono prese senza il suo coinvolgimento.

Le tensioni dietro le quinte: il nodo delle nomine

La frattura si è aperta su un tema spinoso: la gestione delle nomine nei ruoli chiave della Regione. Dall’assegnazione dei vertici delle ASL alle società partecipate, fino ai direttori dei Parchi del Lazio, il Carroccio si sente tagliato fuori.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con il rinnovo della presidenza dell’Autorità portuale di Civitavecchia: la vicepresidente regionale Roberta Angelilli avrebbe favorito un esponente di Fratelli d’Italia, lasciando ancora una volta la Lega in secondo piano.

Ma non è tutto. La frustrazione si è acuita quando l’assessore Giancarlo Righini, in quota FdI, ha presentato una proposta di legge sulla riqualificazione delle case popolari, nonostante la delega fosse nelle mani di Pasquale Ciacciarelli della Lega. Un affronto che il partito di Salvini non ha intenzione di dimenticare.

Il vertice d’urgenza e la sfida a Rocca

Giovedì 6 febbraio, Matteo Salvini ha convocato un vertice straordinario con i vertici della Lega laziale. Il confronto è stato serrato e, dopo due ore di discussione, la posizione del Carroccio è emersa in tutta la sua durezza: serve un cambio di rotta immediato.

Il partito chiede ufficialmente l’istituzione di un tavolo di confronto con Rocca, per ridiscutere le strategie politiche e ottenere un riequilibrio nelle scelte amministrative.

Un governo regionale sempre più fragile

La richiesta della Lega si aggiunge alle continue pressioni di Forza Italia, che da mesi reclama maggiore spazio decisionale e più incarichi. Nonostante i numerosi tentativi di mediazione avviati dal governatore Rocca, le tensioni interne alla coalizione non accennano a placarsi.

La situazione è esplosiva: se il presidente della Regione non troverà un punto di equilibrio tra gli alleati, la sua maggioranza rischia di implodere.

