Regione Lazio, centrodestra ritrova l’unità: via libera ai nuovi direttori ASL proposti da Rocca

La maggioranza di centrodestra in Regione Lazio si ricompatta e supera l’impasse politica delle scorse settimane: la Commissione Sanità ha approvato a maggioranza le nomine di cinque nuovi direttori generali delle ASL, proposte dal presidente Francesco Rocca.

Un segnale di coesione che arriva dopo giorni di tensioni interne, culminate nella seduta saltata del 6 febbraio per mancanza del numero legale e nelle forti critiche lanciate dalla Lega.

Solo pochi giorni fa, il braccio di ferro sulle nomine sembrava poter aprire una frattura insanabile all’interno della coalizione. Il gelo si era fatto ancora più intenso dopo il duro comunicato del vicepremier Matteo Salvini, che accusava Rocca di gestire le scelte sulle ASL senza il necessario confronto con gli alleati.

Sembrava l’anticamera di uno scontro destinato a infiammare la maggioranza. E invece, contro ogni previsione, il blocco di centrodestra ha ritrovato compattezza, garantendo il numero e i voti necessari per far passare la delibera.

La Commissione ha dato il via libera a cinque incarichi strategici:

Confermati: Egisto Bianconi (ASL Viterbo), Livio De Angelis (IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri) e Angelo Aliquò (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini).

Nuovi ingressi: Rosaria Marino (ASL Roma 4) e Arturo Cavaliere (ASL Roma 6), quest’ultima recentemente finita sotto i riflettori per un’inchiesta su presunti concorsi e gare truccate.

Nonostante il voto favorevole di oggi, il capitolo delle nomine in sanità è tutt’altro che chiuso. Nei prossimi giorni, la Commissione Sanità dovrà esprimersi su altre poltrone chiave: i direttori dell’ospedale di Tor Vergata, della ASL di Frosinone, dello Spallanzani, della ASL Roma 3 e il commissario della nuova Azienda Sanitaria Lazio 0. Un banco di prova che potrebbe nuovamente mettere alla prova l’equilibrio interno della coalizione.

Sul voto di oggi, il centrodestra ha fatto fronte comune: Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lista Civica Rocca hanno approvato le nomine senza esitazioni.

Nessun voto contrario, ma solo un’astensione da parte dei consiglieri di opposizione (Partito Democratico e Italia Viva), che hanno scelto di non opporsi apertamente, pur non sostenendo le scelte della Giunta.

La partita sulla sanità è tutt’altro che chiusa. Se oggi il centrodestra esulta per la ritrovata compattezza, il vero test arriverà con le prossime nomine. Sarà una stabilità duratura o solo una tregua temporanea? Il Lazio resta a guardare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.