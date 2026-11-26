Si è concluso ieri – mercoledì 25 novembre– in Consiglio regionale del Lazio il percorso delle audizioni dedicate al Bilancio di Previsione 2027-2029 e alla Legge di stabilità 2027. Dopo aver ascoltato gli assessori della Giunta sui rispettivi programmi settoriali, la Commissione Bilancio ha incontrato sindacati, associazioni di promozione sociale, rappresentanze datoriali ed enti locali.

Secondo il presidente della commissione Marco Bertucci, l’impianto della manovra conferma i risultati delle politiche finanziarie portate avanti dall’assessore Giancarlo Righini, a partire dal calo dell’indebitamento regionale — passato da oltre 22 miliardi di euro nel 2023 a poco meno di 7 miliardi — e dalla riduzione del carico fiscale, mentre tra le priorità emerse dal confronto con le parti sociali resta centrale il rafforzamento degli interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le novità su addizionale Irpef, sgravi Irap e risorse per la sanità prima dell’esame in Aula

Tra gli interventi qualificanti della manovra illustrati da Bertucci spicca la disapplicazione per il 2027 della maggiorazione dell’1,6% dell’addizionale regionale Irpef per i contribuenti con redditi fino a 35mila euro — frutto anche dell’accordo siglato con le sigle sindacali — insieme all’obiettivo di stabilizzare gli alleggerimenti fiscali e puntare all’eliminazione dell’ulteriore maggiorazione dello 0,5%.

Per il tessuto economico e il non profit sono previste agevolazioni Irap rivolte alle attività produttive dei comuni montani, agli enti del Terzo settore, alle cooperative sociali di tipo B e alle imprese che trasferiranno sede legale e operativa nel Lazio nel corso del 2027, cui si aggiunge la disapplicazione della maggiorazione Irap per le imprese costituite da under 35 con valore della produzione fino a 500mila euro.

Completano il quadro gli stanziamenti sanitari per aggiornare la dotazione tecnologica degli ospedali e ridurre le liste d’attesa, in vista della discussione generale in commissione e del successivo approdo in Aula.

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