Arriva da Fitch Ratings un nuovo segnale positivo sulla tenuta finanziaria della Regione Lazio. L’agenzia internazionale ha confermato il rating di lungo termine a BBB+ con outlook stabile, alzando contestualmente a bbb+ lo Standalone Credit Profile, l’indicatore che misura la solidità creditizia intrinseca dell’ente.

Il dossier evidenzia in particolare la netta discesa dell’indebitamento: stando alle valutazioni degli analisti, lo stock di debito regionale passa dai circa 21 miliardi di euro registrati a fine 2025 ai 7,8 miliardi attesi per la fine del 2026, con un abbattimento superiore al 60% reso possibile dalla riorganizzazione delle passività finanziarie e dall’assunzione di una parte consistente del debito da parte dello Stato.

Tra gli altri punti di forza segnalati figurano la tenuta delle entrate, la capacità di rimborso, la diversificazione economica e la gestione della liquidità, valutata con il livello “Stronger”.

La linea della giunta tra rigore di bilancio, dialogo col Governo e prossima manovra

«Il giudizio di Fitch è l’ennesima conferma della solidità del percorso di risanamento intrapreso dalla nostra amministrazione — afferma il presidente della Regione, Francesco Rocca —. Abbiamo ereditato una Regione con i conti devastati e ci siamo assunti fino in fondo l’onere di rimetterli in ordine, senza alibi e senza scorciatoie, risanando i bilanci senza contrarre nuovo debito».

Nel ringraziare l’assessore Giancarlo Righini, le strutture tecniche e il Governo nazionale, Rocca sottolinea l’obiettivo di tradurre il risanamento in misure concrete, «a partire dalla riduzione della pressione fiscale prevista nella nuova manovra». Per l’assessore al Bilancio Righini, la conferma del rating e il miglioramento del profilo autonomo segnano «un passaggio storico, frutto anche di un’importante interlocuzione istituzionale con il Governo nazionale», utile a liberare risorse per servizi, imprese e famiglie.

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