Regione Lazio, la delega dell’Urbanistica a Giuseppe Schiboni

Oggi 22 febbraio, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente firmato il decreto che assegna nuove deleghe cruciali all’interno della sua giunta.

L’assessore Giuseppe Schiboni assume la delega all’Urbanistica, mentre l’assessore Pasquale Ciacciarelli è stato nominato responsabile della Protezione civile.

Il presidente Rocca ha espresso il suo apprezzamento e ha augurato un buon lavoro ai due assessori, sottolineando l’importanza di questi incarichi per il futuro della Regione.

Con queste nuove nomine, l’amministrazione si prepara ad affrontare sfide fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del territorio.

