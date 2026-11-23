Regione Lazio, manovra 2027 in commissione Bilancio: 13,5 miliardi per la sanità, sfida sulle assunzioni e 40 milioni per l’automotive
Auditi il direttore Urbani e gli assessori Calvi, Baldassarre e Angelilli: botta e risposta con l'opposizione su liste d'attesa, tagli Irpef, fondi europei e crisi Stellantis
Entra nel vivo alla Pisana il confronto sulla legge di stabilità regionale per il 2027. La commissione Bilancio, guidata da Marco Bertucci, ha ascoltato oggi il direttore della direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e gli assessori Alessandro Calvi, Renata Baldassarre e Roberta Angelilli, tra numeri ancora in via di assestamento e prime scintille con i banchi della minoranza.
Il capitolo più pesante resta quello sanitario, stimato attorno ai 13,5 miliardi di euro: Urbani ha confermato l’impianto del 2026, il livello degli acquisti ospedalieri dal privato accreditato e la traiettoria sulle assunzioni, passate a +6mila operatori rispetto al 2022 con il traguardo delle 10mila unità (+20%) entro fine legislatura.
Per il 2027 l’accento cadrà sulla salute mentale, sulla sanità di prossimità, sull’assistenza domiciliare e su cento nuovi posti negli hospice, mentre crescerà la spesa farmaceutica ospedaliera a fronte di una stretta su beni e servizi. Incalzato da Emanuela Droghei e Massimiliano Valeriani (Pd), il direttore ha precisato che sono attive 135 case della comunità con 3.600 assunzioni autorizzate da chiudere entro dicembre, che dal 1° gennaio la Regione gestirà direttamente le liste d’attesa ex articolo 26 e che gli oneri della sentenza San Raffaele trovano copertura nei fondi 2026, in un bilancio 2027 costruito prudenzialmente a legislazione vigente.
Dalle polemiche sulla cultura e il taglio Irpef alle risorse Fesr per imprese e riconversione industriale
Sul frontespizio di lavoro, scuola e urbanistica, Alessandro Calvi ha richiamato i 792 milioni avviati sul Fondo sociale europeo (406 milioni pagati), l’espansione dei centri per l’impiego a quota ottanta, gli aiuti alle crisi aziendali — inclusi 590mila euro per i 53 lavoratori di Risorse Sabine — e i fondi per apprendistato (4 milioni), gite scolastiche (2 milioni l’anno) e Stem (un milione), annunciando entro fine anno la revisione della norma sulla rigenerazione urbana e il confronto con il Mic sul Ptpr. Alle critiche di Valeriani sulla frammentarietà legislativa e di Droghei su Gol ed enti di formazione, l’assessore ha risposto annunciando la chiusura del bando centri storici con fondi triplicati, 55 milioni per i piccoli Comuni, lo sblocco di 52 milioni per la formazione e 10 milioni nel 2027 per la comunicazione aumentativa e alternativa.
Per cultura, pari opportunità, giovani e famiglia, Renata Baldassarre ha presentato un quadro da 42 milioni complessivi (37 alla cultura, tra cui 12 milioni per teatri e cinema, oltre 11 per lo spettacolo dal vivo, 1,5 per il patrimonio dei piccoli Comuni, 1,4 per 28 manutenzioni e 600mila euro per le dimore storiche; 2,8 milioni alle pari opportunità, 1,7 alla famiglia e 950mila euro ai giovani): alle richieste di chiarimento di Droghei, Valeriani e Luciano Nobili (Iv), l’assessora ha spiegato che la flessione delle risorse deriva dalla scelta di finanziare l’intervento sull’Irpef fino a 35mila euro di reddito, rivendicando il bando da 24 milioni per cinema e teatri e annunciando immobili Asp per i genitori separati e dieci nuovi centri per la famiglia.
La vicepresidente Roberta Angelilli ha infine legato il bilancio alle risorse Fesr e alle economie 2014-2020: un milione per le cooperative, due per l’artigianato, sei per il credito, quattro nel biennio per la blue economy, due milioni di voucher digitali e un’intesa con Enasarco per il commercio, dodici milioni in tre anni più 1,8 milioni l’anno per il Consorzio industriale, tre milioni per la legge 60, quaranta milioni riservati all’automotive e alla diversificazione delle imprese colpite dalla crisi Stellantis, oltre a due milioni per il comparto e due per l’aerospazio.
Rispondendo a Daniele Leodori (Pd) e Droghei, Angelilli ha difeso l’impiego dei fondi e gli investimenti su cybersicurezza e intelligenza artificiale, chiedendo una tabella di marcia condivisa mentre Droghei, Nobili e Mario Ciarla (Pd) chiedevano di evitare accavallamenti tra commissioni e Daniele Sabatini (FdI) rivendicava la scelta di anticipare la sessione di bilancio.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.