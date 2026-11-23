Entra nel vivo alla Pisana il confronto sulla legge di stabilità regionale per il 2027. La commissione Bilancio, guidata da Marco Bertucci, ha ascoltato oggi il direttore della direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e gli assessori Alessandro Calvi, Renata Baldassarre e Roberta Angelilli, tra numeri ancora in via di assestamento e prime scintille con i banchi della minoranza.

Il capitolo più pesante resta quello sanitario, stimato attorno ai 13,5 miliardi di euro: Urbani ha confermato l’impianto del 2026, il livello degli acquisti ospedalieri dal privato accreditato e la traiettoria sulle assunzioni, passate a +6mila operatori rispetto al 2022 con il traguardo delle 10mila unità (+20%) entro fine legislatura.

Per il 2027 l’accento cadrà sulla salute mentale, sulla sanità di prossimità, sull’assistenza domiciliare e su cento nuovi posti negli hospice, mentre crescerà la spesa farmaceutica ospedaliera a fronte di una stretta su beni e servizi. Incalzato da Emanuela Droghei e Massimiliano Valeriani (Pd), il direttore ha precisato che sono attive 135 case della comunità con 3.600 assunzioni autorizzate da chiudere entro dicembre, che dal 1° gennaio la Regione gestirà direttamente le liste d’attesa ex articolo 26 e che gli oneri della sentenza San Raffaele trovano copertura nei fondi 2026, in un bilancio 2027 costruito prudenzialmente a legislazione vigente.

Dalle polemiche sulla cultura e il taglio Irpef alle risorse Fesr per imprese e riconversione industriale

Sul frontespizio di lavoro, scuola e urbanistica, Alessandro Calvi ha richiamato i 792 milioni avviati sul Fondo sociale europeo (406 milioni pagati), l’espansione dei centri per l’impiego a quota ottanta, gli aiuti alle crisi aziendali — inclusi 590mila euro per i 53 lavoratori di Risorse Sabine — e i fondi per apprendistato (4 milioni), gite scolastiche (2 milioni l’anno) e Stem (un milione), annunciando entro fine anno la revisione della norma sulla rigenerazione urbana e il confronto con il Mic sul Ptpr. Alle critiche di Valeriani sulla frammentarietà legislativa e di Droghei su Gol ed enti di formazione, l’assessore ha risposto annunciando la chiusura del bando centri storici con fondi triplicati, 55 milioni per i piccoli Comuni, lo sblocco di 52 milioni per la formazione e 10 milioni nel 2027 per la comunicazione aumentativa e alternativa.

Per cultura, pari opportunità, giovani e famiglia, Renata Baldassarre ha presentato un quadro da 42 milioni complessivi (37 alla cultura, tra cui 12 milioni per teatri e cinema, oltre 11 per lo spettacolo dal vivo, 1,5 per il patrimonio dei piccoli Comuni, 1,4 per 28 manutenzioni e 600mila euro per le dimore storiche; 2,8 milioni alle pari opportunità, 1,7 alla famiglia e 950mila euro ai giovani): alle richieste di chiarimento di Droghei, Valeriani e Luciano Nobili (Iv), l’assessora ha spiegato che la flessione delle risorse deriva dalla scelta di finanziare l’intervento sull’Irpef fino a 35mila euro di reddito, rivendicando il bando da 24 milioni per cinema e teatri e annunciando immobili Asp per i genitori separati e dieci nuovi centri per la famiglia.

La vicepresidente Roberta Angelilli ha infine legato il bilancio alle risorse Fesr e alle economie 2014-2020: un milione per le cooperative, due per l’artigianato, sei per il credito, quattro nel biennio per la blue economy, due milioni di voucher digitali e un’intesa con Enasarco per il commercio, dodici milioni in tre anni più 1,8 milioni l’anno per il Consorzio industriale, tre milioni per la legge 60, quaranta milioni riservati all’automotive e alla diversificazione delle imprese colpite dalla crisi Stellantis, oltre a due milioni per il comparto e due per l’aerospazio.

Rispondendo a Daniele Leodori (Pd) e Droghei, Angelilli ha difeso l’impiego dei fondi e gli investimenti su cybersicurezza e intelligenza artificiale, chiedendo una tabella di marcia condivisa mentre Droghei, Nobili e Mario Ciarla (Pd) chiedevano di evitare accavallamenti tra commissioni e Daniele Sabatini (FdI) rivendicava la scelta di anticipare la sessione di bilancio.

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