Regione Lazio, meno burocrazia per l’urbanistica: approvati i primi articoli della legge sulla semplificazione

In un Consiglio regionale che guarda al futuro, la semplificazione prende forma. La Regione Lazio ha approvato i primi articoli della proposta di legge n.171, un testo ambizioso pensato per alleggerire il peso della burocrazia urbanistica e migliorare la qualità delle decisioni che riguardano il territorio.

Il cuore pulsante della riforma si trova nell’articolo 7, che riguarda due strumenti fondamentali ma spesso poco comprensibili al cittadino comune: la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Fino a oggi, questi due procedimenti viaggiavano su binari paralleli, spesso causando sovrapposizioni, ritardi e incertezze. Con la nuova norma, invece, viene introdotto un coordinamento procedurale: quando un progetto necessita sia della VIA che della VAS, i due iter verranno svolti congiuntamente e si concluderanno in un unico provvedimento amministrativo. Un cambiamento che promette di semplificare tempi e modalità, senza rinunciare al rigore tecnico richiesto.

“Il testo mira a razionalizzare e rendere più chiare le regole”, ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Schiboni, “riducendo la frammentazione normativa e facilitando l’accesso alle informazioni per cittadini, professionisti e amministrazioni pubbliche. È una svolta nell’interesse delle comunità che abbiamo l’onore di rappresentare”.

A fargli eco la presidente della commissione Urbanistica, Laura Corrotti, che ha sottolineato come questa riforma miri a “rendere più lineari ed efficienti i processi autorizzativi. Una semplificazione attesa da anni – prosegue – che agevola l’attività degli enti locali e favorisce una pianificazione più snella e sostenibile”.

Ma le novità non finiscono qui. Il Consiglio ha approvato anche l’articolo 11, che aggiorna le regole del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr). Tra le novità principali, l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento ogni tre anni invece che ogni cinque, un cambiamento che punta a rendere più dinamiche le classificazioni territoriali e a riflettere meglio le trasformazioni in corso nei diversi contesti locali.

“È un passo essenziale – ha commentato ancora Corrotti – per superare una rigidità normativa che per troppo tempo ha ostacolato lo sviluppo armonico dei territori. Trasparenza, semplificazione e aggiornamento: questi articoli sono i pilastri di una nuova visione urbanistica”.

Verso una normativa più semplificata

Dietro i tecnicismi si intravede una volontà chiara: ricucire il rapporto tra istituzioni e territorio, trasformando le norme in strumenti utili, comprensibili e soprattutto efficaci. L’obiettivo è ambizioso: fare in modo che la macchina amministrativa diventi alleata dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali, e non più un ostacolo insormontabile.

E ora che la legge ha mosso i primi passi, l’attenzione si sposta sul proseguimento dei lavori in Consiglio. La sfida, come sempre, sarà coniugare semplificazione e garanzie, sviluppo e tutela ambientale. Ma intanto, il primo mattoncino è stato posato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.