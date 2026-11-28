La Regione Lazio ha assegnato 2,1 milioni di euro a nove Comuni del territorio regionale attingendo al Fondo per la prevenzione del dissesto finanziario degli enti locali.

L’atto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, rende operativi i nuovi criteri e le modalità di accesso al Fondo definiti dalla Giunta regionale nel mese di luglio con l’obiettivo di agevolare il risanamento contabile delle amministrazioni, favorendo la riduzione del disavanzo e dell’indebitamento e il ripristino degli equilibri di bilancio.

Gli importi assegnati agli enti locali e l’intervento dell’assessore Righini

Nel dettaglio, il piano di riparto assegna 429.153 euro sia a Morlupo sia a Nettuno, 386.238 euro a Paliano, 214.577 euro a Lariano, 207.433 euro a Gallinaro, 154.495 euro a Castel Gandolfo, 128.746 euro a Pomezia, 85.831 euro a Falvaterra e 64.373 euro a Terelle.

Commentando il provvedimento, l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini, sottolinea come la Giunta intenda «intervenire in maniera preventiva, evitando che le criticità di bilancio possano compromettere la capacità degli enti di garantire servizi essenziali alle comunità», coniugando attraverso «criteri oggettivi di assegnazione delle risorse e puntuali meccanismi di controllo» il sostegno finanziario con la responsabilità amministrativa e la sana gestione dei conti pubblici.

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